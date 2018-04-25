Телеведущая Ксения Собчак вызвала бурю негодования в Сети. Она упоминала ветхозаветный сюжет, а
поклонники не поняли к чему это она.
Телеведущая Ксения Собчак вызвала бурю негодования в Сети. Она упоминала ветхозаветный сюжет, а
поклонники не поняли к чему это она.
В своем Instagram Собчак
опубликовала фото из отпуска в Лондоне. Снимок сделан на фоне густой
растительности, в кадре улыбающаяся Ксения в сером спортивном костюме и черной
косухе загадочно смотрит в даль.
Под постом барышня написала: "Она
была настолько редкой тварью, что на Ноев Ковчег пришла одна… Классика".
Подписчики не оставили публикацию незамеченной. Свое недоумение они начали
выражать в комментариях.
"О себе,что ли?", "Как
остроумно, где посмеяться надо?", "Воображает себя центром Вселенной,а
сама ноль и пустышка", "Не лести себе.. Коней пално", "Одна?
Н-да, Макс, наверно, в шоке))", "Зачем тогда породила потомство?Так и
оставалась бы одинокой тварью,для всё было бы лучше)))", "Ну это скорей
комплимент))))", "Что ты тварь, то это мягко сказано)" "Хоть
правду говорит😁😁😁", "Редкая
тварь" это прям про тебя, ксюшадь", – не унимались пользователь Сети, видимо им показалось, что Ксения, тем самым, хочет показать всем свое превосходство.
Дальше-больше, через несколько часов поток
колких издевок плавно переродился в политическую дискуссию. Обсуждали все: выборы,
депутатов, законы, медицину пенсию, в общем прошлись по наболевшим местам. Также
вспомнили старые прегрешения телеведущей: "она россиян назвала быдлом, лохами и
отребьем, а детей гаденышами это как называется?! Эту тварь за такие гадости в Сибирь
сослать нужно", – негодовал пользователь соцсети.
Отметим, что пока критики разбирают в
ее микроблоге тяжелое положение нашей страны, Ксения и ее супруг отдыхают в
фешенебельном пятизвездочном отеле The Lanesborough в центре Лондона. Из окон
гостиницы открывается вид на Гайд-парк. Ночь в таком отеле стоит около 60 000
рублей, сообщает .