Телеведущая Ксения Собчак вызвала бурю негодования в Сети. Она упоминала ветхозаветный сюжет, а поклонники не поняли к чему это она.

Телеведущая Ксения Собчак вызвала бурю негодования в Сети. Она упоминала ветхозаветный сюжет, апоклонники не поняли к чему это она.В своем Instagram Собчакопубликовала фото из отпуска в Лондоне. Снимок сделан на фоне густойрастительности, в кадре улыбающаяся Ксения в сером спортивном костюме и чернойкосухе загадочно смотрит в даль.Под постом барышня написала: "Онабыла настолько редкой тварью, что на Ноев Ковчег пришла одна… Классика".Подписчики не оставили публикацию незамеченной. Свое недоумение они началивыражать в комментариях."О себе,что ли?", "Какостроумно, где посмеяться надо?", "Воображает себя центром Вселенной,асама ноль и пустышка", "Не лести себе.. Коней пално", "Одна?Н-да, Макс, наверно, в шоке))", "Зачем тогда породила потомство?Так иоставалась бы одинокой тварью,для всё было бы лучше)))", "Ну это скорейкомплимент))))", "Что ты тварь, то это мягко сказано)" "Хотьправду говорит😁😁😁", "Редкаятварь" это прям про тебя, ксюшадь", – не унимались пользователь Сети, видимо им показалось, что Ксения, тем самым, хочет показать всем свое превосходство.Дальше-больше, через несколько часов потокколких издевок плавно переродился в политическую дискуссию. Обсуждали все: выборы,депутатов, законы, медицину пенсию, в общем прошлись по наболевшим местам. Такжевспомнили старые прегрешения телеведущей: "она россиян назвала быдлом, лохами иотребьем, а детей гаденышами это как называется?! Эту тварь за такие гадости в Сибирьсослать нужно", – негодовал пользователь соцсети.Отметим, что пока критики разбирают вее микроблоге тяжелое положение нашей страны, Ксения и ее супруг отдыхают вфешенебельном пятизвездочном отеле The Lanesborough в центре Лондона. Из оконгостиницы открывается вид на Гайд-парк. Ночь в таком отеле стоит около 60 000рублей, сообщает .