Самому одиозному участнику телепроекта Дом-2 плевать на то, кто и что о нем говорит. Он живет на полную катушку. Например, полюбил 72-летнюю старушку, и отдается страсти с головой.

Самому одиозному участнику телепроекта "Дом-2" плевать на то, кто и что о нем говорит. Он живет на полную катушку. Например, полюбил 72-летнюю старушку, и отдается страсти с головой.Сколько шума наделала информация, что Гоген Солнцев женился на 72-летней пенсионерке! А он еще и подогревал интерес публики – вот, мол, мы в расписываемся загсе, вот венчаемся в храме, а вот кувыркаемся в кровати. Завистники пусть подавятся желчью, а мы счастливы.На очередном снимке Гоген предстал во время романтического медового месяца с немолодой молодухой. "Я не перестаю удивляться тому, как отдых влияет на человека. Правильно говорит Катюша: "Со мной отдых куда приятнее, чем без меня", – подписал фото Солнцев.Но подписчики сочли все это фарсом и клоунадой. "Как ты с ней спишь? Б-р-р-р!", "Кто постановщик этого циркового представления? Снимаете на мыльницу? Третий за столом – Катюшина мама, а фоткает бабушка? А на съемочной площадке есть люди, которых не стошнило от вас? Гоги, зачем тебе это надо? А почему правнуков Катюшиных не взяли?", Катюшу – в утиль, мальчонку – на принудительное лечение в Кащенко (ныне психиатрическая лечебница имени Алексеева – Прим. ред.), "Стыдобища!"Напомним, что на заре отношений Солнцев и его дама сердца уже ездили на курорт. Соседка по отелю жаловалась на парочку: "На просьбу, чтобы по ночам поменьше издавали похабных любовных стонов, он оскорбил меня и моего супруга, обозвав плебеями. Вечером в лобби-баре они целовались взасос, а по ночам всему этажу не давали спать своими любовными утехами. Стены тряслись от воя, стона и криков! Мы были вынуждены идти жаловаться на ресепшен"