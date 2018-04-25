Сотрудники Госавтоинспекции Юго-Восточного округа города Москвы провели беседу с сотрудниками Управления по конвоированию УФСИН России по городу Москве.

Сотрудники Госавтоинспекции Юго-Восточного округа города Москвы провели беседу с сотрудниками Управления по конвоированию УФСИН России по городу Москве.В ходе встречи полицейские напомнили о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения, чтобы обезопасить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, а также рассказали об ответственности за совершение административных правонарушений.Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было обращено на дорожно-транспортные происшествия с тяжкими последствиями, при участии пешеходов. Инспекторы вместе с коллегами разобрали конкретные примеры дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, обозначили причины, повлекшие неприятные последствия. Каждый из участников мероприятия смог получить исчерпывающий компетентный комментарий по всем интересующим темам в рамках безопасного поведения на дороге.В заключение беседы сотрудники ГИБДД дали рекомендации водителям по соблюдению мер безопасности при управлении личным автомобилем, а также призвали применять ремни безопасности и напоминать пассажирам о такой необходимости. Инспекторы напомнили родителям о важности использования детских удерживающих устройств при перевозке малышей в автомобиле и отметили, что дети, в первую очередь берут пример со старших, поэтому всегда и везде необходимо соблюдать Правила дорожного движения, чтобы сохранить жизнь и здоровье близких людей.