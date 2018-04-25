Мужчина, которого сотрудники Скорой медицинской помощи транспортировали в лечебное учреждение, угрожал фельдшеру предметом, похожим на нож...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Замоскворечье задержали мужчину, угрожавшего убийством фельдшеру бригады Скорой медицинской помощи.В территориальный отдел полиции поступило сообщение, что в Стремянном переулке неизвестный угрожает предметом, похожим на нож, наряду Скорой помощи.Сотрудники полиции выяснили, что медиков вызвал случайный прохожий, обнаружив на земле мужчину, лежавшего без движения. Прибывшие сотрудники Скорой помощи приняли решение транспортировать мужчину в лечебное учреждение, однако последний по дороге в больницу пришел в себя и стал высказывать угрозы убийством в отношении фельдшера. Имевший явные признаки опьянения мужчина в подтверждение своих угроз достал из кармана предмет, похожий на нож, и стал размахивать им, пытаясь нанести удар. Фельдшер покинул машину, закрыл дверь и вызвал полицию.Сотрудники патрульно-постовой службы, находившиеся недалеко от места происшествия, задержали подозреваемого и доставили его в дежурную часть полиции. У мужчины изъят складной нож. Установлена его личность, им оказался 45-летний приезжий.Отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61