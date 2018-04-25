На Партизанской улице двое неизвестных мужчин выхватили у женщины из рук сумочку, в которой находились личные вещи, документы и денежные средства, после чего скрылись...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержали 19-летних приезжих по подозрению в грабеже.В ОМВД России по району Кунцево г. Москвы поступило сообщение от 36-летней жительницы. Потерпевшая рассказала, что на Партизанской улице двое неизвестных мужчин выхватили у нее из рук сумочку, в которой находились личные вещи, документы и денежные средства, после чего скрылись. Материальный ущерб составил около 30 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Новоясеневском проспекте задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 19-летние приезжие из ближнего зарубежья.Следственным отделением ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных, с просьбой звонить по телефону (499) 233-91-00 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93