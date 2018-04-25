Злоумышленники путем отжатия оконных рам проникали в квартиры, расположенные на первых этажах жилых домов, и похищали имущество жильцов...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве и Отдела уголовного розыска УВД по Западному округу совместно задержали двоих жителей столицы и приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в совершении краж», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел от 77-летней женщины, проживающей в районе Очаково-Матвеевское, поступило сообщение о краже из квартиры. Неизвестные, отжав оконную раму, проникли в квартиру, откуда похитили ювелирные изделия.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МУРа и ОУР УВД по ЗАО на Большой Очаковской улице задержали подозреваемых – 44-летнего приезжего из ближнего зарубежья и двоих жителей столицы 30 и 34 лет, один из которых ранее неоднократно судим.Сотрудники полиции установили, что задержанные также причастны к хищению имущества из квартиры 33-летнего москвича, проживающего на улице Елены Колесовой.Установлено, что злоумышленники путем отжатия оконных рам проникали в квартиры, расположенные на первых этажах жилых домов, и похищали ювелирные украшения, денежные средства, мобильные телефоны и другое имущество.Следственным отделением ОМВД России по району Очаково-Матвеевское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39