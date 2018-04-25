На российской авиабазе Хмеймим в Сирии средства ПВО уничтожили неизвестные воздушные цели. Об этом сообщил представитель авиабазы. По его словам, пострадавших и ущерба нет.

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии средства ПВО уничтожили неизвестные воздушные цели.24 апреля с наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома были обнаружены малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены.Как передает РИА Новости, об этом сообщил представитель авиабазы. По его словам, пострадавших и ущерба нет.6 января 2018 года 13 самодельных беспилотников попытались напасть на российские военные базы Хмеймим и Тартус. 7 были сбиты огнем зенитной ракетно-пушечной системы "Панцирь-С1". Остальные шесть перехватили специалисты войск радиоэлектронной борьбы. Каждый дрон нес под крыльями 10 самодельных взрывных устройств весом по 400 граммов. Все они были начинены металлическими шариками и имели радиус поражения до 50 метров.