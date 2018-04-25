Злоумышленник, воспользовавшись доверием девушки, неоднократно к ней обращался с просьбой о денежной помощи. Общий материальный ущерб составил 1,4 млн рублей...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из уголовного розыска УВД по ЮАО задержали подозреваемого в мошенничестве.В службу «02» обратилась девушка. Она сообщила, что ранее познакомилась через Интернет-сайт с молодым человеком, с которым они стали общаться. Злоумышленник, воспользовавшись доверием девушки, неоднократно к ней обращался с просьбой о денежной помощи якобы для лечения его и его родственников. Общий материальный ущерб составил 1,4 млн рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Подольских Курсантов. Им оказался был 31-летний приезжий. Как выяснилось, злоумышленник обманывал знакомую и на самом деле ему не нужны были деньги на лечение, он потратил их по собственному усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по район у Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного.Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий подозреваемого, с просьбой звонить по телефонам: (495) 694-83-43.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27