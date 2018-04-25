Злоумышленник, воспользовавшись доверием девушки, неоднократно к ней обращался с просьбой о денежной помощи. Общий материальный ущерб составил 1,4 млн рублей...
Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из уголовного розыска УВД по ЮАО задержали подозреваемого в мошенничестве.
В службу «02» обратилась девушка. Она сообщила, что ранее познакомилась через Интернет-сайт с молодым человеком, с которым они стали общаться. Злоумышленник, воспользовавшись доверием девушки, неоднократно к ней обращался с просьбой о денежной помощи якобы для лечения его и его родственников. Общий материальный ущерб составил 1,4 млн рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Подольских Курсантов. Им оказался был 31-летний приезжий. Как выяснилось, злоумышленник обманывал знакомую и на самом деле ему не нужны были деньги на лечение, он потратил их по собственному усмотрению.
По данному факту следствием ОМВД России по район у Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного.
Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий подозреваемого, с просьбой звонить по телефонам: (495) 694-83-43.
Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве
(495) 694-91-27