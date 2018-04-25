Бренда Барратини страшно возмутилась, узнав, что любовник
хвастается перед друзьями ее фотографиями в стиле ню. Оскорбленная в лучших
чувствах аргентинка составила план ужасной мести.
Бренда Барратини страшно возмутилась, узнав, что любовник
хвастается перед друзьями ее фотографиями в стиле ню. Оскорбленная в лучших
чувствах аргентинка составила план ужасной мести.
26-летняя жительница Кордобы дождалась возвращения своего
непутевого возлюбленного домой. Она зазвала 40-летнего Серхио Фернандеса в
спальню. Мачо от ласк расслабился, и тут ревнивица отхватила ему детородный
орган садовыми ножницами.
Хвастуна удалось спасти от смерти, но ему предстоит долгий
курс лечения и множество операций. А женщину арестовали и не освободили даже
под залог, пишет The Sun.
Кровавый инцидент в районе Нуова Кордоба произошел еще в ноябре прошлого года. С тех пор женщина ожидает суда в заключении. В многочисленных интервью журналистам Бренда рассказывает, что была очень расстроена и испытала настоящий стресс, узнав о поступке возлюбленного.
"Я же ему не все отрезала. Я видела, не все отрезала", – твердит мстительница. Однако, по данным медиков, Серхио лишился 90% своего мужского достоинства.
Ранее Dni.Ru писали о том, как 54-летний житель Индонезии ночью забрался в дом владельца плантации масличной пальмы и несколько раз ударил спящего мачете. После того как мужчина умер, преступник отрезал у него пенис.
Вместе с сыном он закопал труп, а затем преступники вернулись в хижину, где приготовили и съели пенис своей жертвы. Он рассказал, что сварил детородный орган убитого и обильно сдобрил его приправами.