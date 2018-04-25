Бренда Барратини страшно возмутилась, узнав, что любовник хвастается перед друзьями ее фотографиями в стиле ню. Оскорбленная в лучших чувствах аргентинка составила план ужасной мести.

Бренда Барратини страшно возмутилась, узнав, что любовникхвастается перед друзьями ее фотографиями в стиле ню. Оскорбленная в лучшихчувствах аргентинка составила план ужасной мести.26-летняя жительница Кордобы дождалась возвращения своегонепутевого возлюбленного домой. Она зазвала 40-летнего Серхио Фернандеса вспальню. Мачо от ласк расслабился, и тут ревнивица отхватила ему детородныйорган садовыми ножницами.Хвастуна удалось спасти от смерти, но ему предстоит долгийкурс лечения и множество операций. А женщину арестовали и не освободили дажепод залог, пишет The Sun.Кровавый инцидент в районе Нуова Кордоба произошел еще в ноябре прошлого года. С тех пор женщина ожидает суда в заключении. В многочисленных интервью журналистам Бренда рассказывает, что была очень расстроена и испытала настоящий стресс, узнав о поступке возлюбленного."Я же ему не все отрезала. Я видела, не все отрезала", – твердит мстительница. Однако, по данным медиков, Серхио лишился 90% своего мужского достоинства.Ранее Dni.Ru писали о том, как 54-летний житель Индонезии ночью забрался в дом владельца плантации масличной пальмы и несколько раз ударил спящего мачете. После того как мужчина умер, преступник отрезал у него пенис.Вместе с сыном он закопал труп, а затем преступники вернулись в хижину, где приготовили и съели пенис своей жертвы. Он рассказал, что сварил детородный орган убитого и обильно сдобрил его приправами.