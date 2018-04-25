Российских студентов уравняли в правах. Теперь студенты-бакалавры государственных вузов смогут пройти военную подготовку не только на военной кафедре своего учебного заведения, но и на кафедрах в других государственных или военных вузах.

Российских студентов уравняли в правах. Теперь студенты-бакалавры государственных вузов смогут пройти военную подготовку не только на военной кафедре своего учебного заведения, но и на кафедрах в других государственных или военных вузах.Распоряжение об этом опубликовано на сайте российского правительства, сообщает РИА Новости. После обучения студенты освоят программу военной подготовки офицеров запаса.