Директор даёт объявление, что ему требуется помощник, обязательные условия: ведение документации, отличное знание
компьютера, знание иностранного языка. Наконец он расположился в кабинете, приготовившись к собеседованию. В кабинет входит
собака и усаживается в кресло для соискателей. Обалдевший директор:
-Ну, я конечно, без предрассудков, но ведь надо уметь вести документацию...
Собака подсаживается к пишущей машинке и за минуту набивает грамотное деловое письмо.
Директор:
-Да, но зание компьютера...
Собака подходит к клавиатуре и быстренько составляет небольшую программку.
Уже буквально в шоке директор:
-А знание иностранного языка?
Собака:
-Мяу!
еще анекдот!