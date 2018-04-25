В Белом доме проходит встреча президентов США и Франции. Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсуждают не столько двусторонние отношения — сколько мировые проблемы. Французский лидер приехал говорить от имени всей Европы — и, словно подчеркивая это, хозяин Белого дома встретил его с беспрецедентным размахом.

В Белом доме проходит встреча президентов США и Франции. Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсуждают не столько двусторонние отношения — сколько мировые проблемы. Французский лидер приехал говорить от имени всей Европы — и, словно подчеркивая это, хозяин Белого дома встретил его с беспрецедентным размахом.Первые леди переоделись в белое, Дональд Трамп снова не снял своего пальто, а Эммануэль Макрон опять остался в пиджаке, словно демонстрируя, что человек он крепкий и готов к любимым переменам политического климата.Второй из трех дней государственного визита президента Франции в США начался с церемониального приема в Белом доме. Тут вся американская администрация, и 500 военных, что представляют все пять родов американских войск.Перед президентами промаршировали одетые в форму войны за независимость США. Военную технику не выкатывали, хотя Трамп, наверное, был и не против. В прошлом году его впечатлил парад на Елисейских полях, куда Макрон американского президента как раз приглашал. Побряцать оружием вместе у союзников получилось в Сирии."Ваш визит, господин президент, пришелся на важное время, когда мы вместе с британскими друзьями и Францией недавно предприняли решительные меры и ответили на применение химического оружия со стороны сирийского режима. Я хочу поблагодарить персонально вас, президент Макрон, французскую армию и народ Франции за непоколебимое партнерство. Они было абсолютно невероятными. Спасибо!" – поблагодарил Трамп."Вместе Соединенные Штаты и Франция победят терроризм. Наши страны обе противостоят ему на Ближнем Востоке и в Африке. Вместе мы остановим распространение оружия массового поражения — в КНДР или в Иране", — в тон ему ответил Макрон.Иранская ядерная сделка Трампу, к слову, не по душе. Уговорить хозяина Белого дома ее не разрывать — одна из целей поездки Макрона за океан."Господин президент, все говорят о том, какие отличные у нас с вами отношения. И они правы. Это не фейк-ньюз. Наконец-то, хоть что-то не фейк-ньюз", — отметил Трамп."Это огромная честь, что вы здесь. У нас действительно очень особые отношения. Позвольте, я сдую с него пылинку. Он должен быть идеальным. Он и есть идеален. Очень здорово быть здесь с вами, спасибо за ваше особое отношение", — смахивая пылинку с плеча Макрон, отметил американский президент.Накануне не расставались до позднего вечера. Закончился он на плантации Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон. Туда обе четы прибыли после вертолетной экскурсии над американской столицей, которая была построена по проекту французского архитектора Пьера Шарля Ланфана.Посадку в вертолет пресса уже обсудила. Cравнивали короткие платья и длину ног Бриджит Макрон и Меланьи Трамп. Обратили внимание и на то, что первая леди США в этот раз руку мужа из своей не выпускала. А вот Трамп наоборот. При встрече с Макроном армреслингом как на памятном саммите НАТО уже не занимался.Демонстрация дружбы нарочитая. Говорят, при подготовке удара по Сирии, Трамп и Макрон по каждый день разговаривали по телефону. Во время вчерашней экскурсии по Белому дому на аппарат обе четы даже наткнулись.Трамп провел Макронам экскурсию по Белому Дому: "Этот стол примерно 1814 года. Тогда делали большие столы.Брижитт Макрон спросила: "А почему здесь стоит телефон?""Здесь я разговариваю с вашим мужем", — ответил глава США.Словно пытаясь нащупать общую почву под ногами, президенты посадили на южной лужайке Белого дома европейский скальный дуб. В руках вычурно позолоченные лопаты и кажется, где-то на них должна быть и надпись Трамп.Дерево привезли из леса Бело, недалеко от Марны, где сто лет назад в сражениях с немцами в Первую мировую погибли более 9 тысяч американских морпехов. Сейчас Берлин — и Вашингтону и Парижу союзник, но Макрон не особо скрывает, что не прочь оттеснить Меркель, которая прилетит в Вашингтон следом, на второй план.На переговорах президент Франции выступает от имени всей Европы. Ее не устраивают торговые пошлины, которые уже с первого мая Трамп готов ввести на сталь и алюминий. Ей не нравятся перспективы выхода США из Парижского соглашения и та же отмена иранской ядерной сделки. Ответный ход Макарон уже совершил. До 2025 года Франция взяла на себя обязательства довести оборонные расходы до двух процентов ВВП, на которых настаивает Трамп.Вечером в Белом доме у Трампа и Микрона с супругами — совместная трапеза. Чтобы не ударить в грязь лицом Меланья потратила на подготовку несколько месяцев, представив видео отчет в своем Twitter. В меню мясо ягненка на кости и золотистый рис, приготовленный по рецепту из Нового Орлеана, где сильны французские традиции.Завтра, в заключительный день визита, у Макрона запланировано выступление в американском Конгрессе. Говорить он собирается по-английски. Для щепетильных в языковом плане французов, задача, требующая самоотречения. Впрочем, едва ли большего, чем желание Макрона сделать Францию снова великой с опорой на американскую исключительность.