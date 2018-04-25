У британского миллиардера Роберта Ченгиза могут отобрать особняк за 28 миллионов долларов по итогу судебного спора. Бизнесмен обанкротился после исландского кризиса.

У британского миллиардера Роберта Ченгиза могут отобрать особняк за 28 миллионов долларов по итогу судебного спора. Бизнесмен обанкротился после исландского кризиса.Братья Ченгиз были самыми влиятельными домовладельцами западной части Лондона. Им принадлежало более 600 зданий на сумму 63 миллиардов долларов. Теперь один из предпринимателей может лишиться собственного крова.Сообщается, что во время исландского банковского кризиса мужчина взял в долг 2,2 миллиарда долларов в банке Kaupthing, который вскоре потерпел крах. Представители организации захотели вернуть деньги. Недавно они получили долгожданное разрешение на продажу собственности Роберта, включая лондонский особняк за 28 миллионов долларов, передает The Times.В этом доме любитель весело провести время устраивал вечеринки в стиле Версаля с придворными в париках и музыкальным ансамблем. В данный момент Ченгиз проживает в особняке с бывшей женой, детьми и 27-летней польской любовницей Юлией Дыбовской.Из-за разгульного образа жизни супруга бросила Роберта еще десять лет назад. При этом она по-прежнему делит с изменщиком жилье, так как у женщины нет денег на собственную крышу над головой."Это сложная ситуация, но у меня просто нет выбора. Роберт и его девушка – на четвертом этаже, я с детьми – внизу. То, что он привел свою подружку в наш семейный дом, ужасно. Эта девица вроде модель. Всю свою жизнь выкладывает в Instagram", – посетовала жена Роберта не нелегкую судьбу.В свою очередь, олигарх лишаться шикарного пристанища, где он обосновался с двумя красотками, не намерен. Ченгиз собирается обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека.