Конкурсный управляющий обанкроченного
ООО Шиловское, который принадлежит отцу свердловского депутата Ильи
Гаффнера – Владимиру Гаффнеру, выставил на торги автомобиль компании
УАЗ 220695-41-04 (в простонародье Буханка – прим. ред.). Начальная цена
лота – 145 800 рублей.
Конкурсный управляющий обанкроченного
ООО "Шиловское", который принадлежит отцу свердловского депутата Ильи
Гаффнера – Владимиру Гаффнеру, выставил на торги автомобиль компании
УАЗ 220695-41-04 (в простонародье "Буханка" – прим. ред.). Начальная цена
лота – 145 800 рублей.
Торги по имуществу компании начнутся 1 июля этого года.
В настоящее время идет прием заявок. Кроме автомобиля желающие смогут
приобрести два кормоуборочных комбайна РСМ-100 ДОН680М по 1,084 миллиона
рублей каждый и исключительные права на товарный знак "Шиловское"
за 52,6 тысячи рублей.
В документах о проведении
торгов по недвижимому имуществу "Шиловского" находятся восемь лотов. Это
здания коровников, кормоцеха, котельной, родильного отделения и санпропусника.
Общая стоимость лотов – 5,73 миллиона рублей.
По словам арбитражного управляющего Александра Осинского, здания
находятся в плачевном состоянии. Продать их пытаются уже в третий
раз, а цена уже упала вдвое от первоначальной. Процедура продажи недвижимости и
техники идет к завершению, передает
Ранее ООО "Шиловское" и ООО "Агро-инвест" получили
кредит от "Россельхозбанка" и "Сбербанка", но погасить долг полностью
они не смогли. Илья Гаффнер был поручителем. Так, 13 июля арбитражный
суд признал депутата банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.
Напомним, в 2015 году уральский депутат отличился
особым цинизмом в своих комментариях по поводу проблем жителей региона.
Выступая перед журналистами, Гаффнер призвал свердловчан меньше есть.
"Грубо говоря, если не хватает денежных средств, то нужно вспомнить,
что все мы, русские люди, прошли голод и холод и что только не прошли… Нужно
задуматься о собственном здоровье и поменьше питаться, например", – заявил
политик.