Конкурсный управляющий обанкроченного ООО Шиловское, который принадлежит отцу свердловского депутата Ильи Гаффнера – Владимиру Гаффнеру, выставил на торги автомобиль компании УАЗ 220695-41-04 (в простонародье Буханка – прим. ред.). Начальная цена лота – 145 800 рублей.

Конкурсный управляющий обанкроченногоООО "Шиловское", который принадлежит отцу свердловского депутата ИльиГаффнера – Владимиру Гаффнеру, выставил на торги автомобиль компанииУАЗ 220695-41-04 (в простонародье "Буханка" – прим. ред.). Начальная ценалота – 145 800 рублей.Торги по имуществу компании начнутся 1 июля этого года.В настоящее время идет прием заявок. Кроме автомобиля желающие смогутприобрести два кормоуборочных комбайна РСМ-100 ДОН680М по 1,084 миллионарублей каждый и исключительные права на товарный знак "Шиловское"за 52,6 тысячи рублей.В документах о проведенииторгов по недвижимому имуществу "Шиловского" находятся восемь лотов. Этоздания коровников, кормоцеха, котельной, родильного отделения и санпропусника.Общая стоимость лотов – 5,73 миллиона рублей.По словам арбитражного управляющего Александра Осинского, зданиянаходятся в плачевном состоянии. Продать их пытаются уже в третийраз, а цена уже упала вдвое от первоначальной. Процедура продажи недвижимости итехники идет к завершению, передаетРанее ООО "Шиловское" и ООО "Агро-инвест" получиликредит от "Россельхозбанка" и "Сбербанка", но погасить долг полностьюони не смогли. Илья Гаффнер был поручителем. Так, 13 июля арбитражныйсуд признал депутата банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.Напомним, в 2015 году уральский депутат отличилсяособым цинизмом в своих комментариях по поводу проблем жителей региона.Выступая перед журналистами, Гаффнер призвал свердловчан меньше есть."Грубо говоря, если не хватает денежных средств, то нужно вспомнить,что все мы, русские люди, прошли голод и холод и что только не прошли… Нужнозадуматься о собственном здоровье и поменьше питаться, например", – заявилполитик.