Ученые японского Института физико-химических исследований RIKEN нашли средство от онкологии печени. Они обнаружили, что химическое соединение на основе витамина А предотвращает рецидив наиболее распространенной и агрессивной формы этого вида рака – гепатоцеллюлярной карциномы.

Ученые японского Института физико-химических исследований RIKEN нашли средство от онкологии печени. Они обнаружили, что химическое соединение на основе витамина А предотвращает рецидив наиболее распространенной и агрессивной формы этого вида рака – гепатоцеллюлярной карциномы.Специалисты выяснили,что ациклический ретиноид уменьшает в клетках печени экспрессию гена MYCN,который способствует развитию неизлечимых опухолей. Исследования показали, что подавлениеего активности уменьшает скорость деления раковых клеток, убивает их и тормозитрост злокачественной ткани.Пациенты принимали высокие дозы ациклического ретиноида (600миллиграмм в сутки) после хирургической операции, после чего ученые взяли у нихбиопсию тканей печени. Оказалось, что лекарство уменьшало количество клеток,которые играют важную роль в образовании метастаз, передает MedicalXpress.Материал дополняется