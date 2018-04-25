Ученые японского Института физико-химических исследований RIKEN нашли средство от онкологии печени. Они обнаружили, что химическое соединение на основе витамина А предотвращает рецидив наиболее распространенной и агрессивной формы этого вида рака – гепатоцеллюлярной карциномы.
Ученые японского Института физико-химических исследований RIKEN нашли средство от онкологии печени. Они обнаружили, что химическое соединение на основе витамина А предотвращает рецидив наиболее распространенной и агрессивной формы этого вида рака – гепатоцеллюлярной карциномы.
Специалисты выяснили,
что ациклический ретиноид уменьшает в клетках печени экспрессию гена MYCN,
который способствует развитию неизлечимых опухолей. Исследования показали, что подавление
его активности уменьшает скорость деления раковых клеток, убивает их и тормозит
рост злокачественной ткани.
Пациенты принимали высокие дозы ациклического ретиноида (600
миллиграмм в сутки) после хирургической операции, после чего ученые взяли у них
биопсию тканей печени. Оказалось, что лекарство уменьшало количество клеток,
которые играют важную роль в образовании метастаз, передает MedicalXpress.
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