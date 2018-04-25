Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес вердикт в отношении греческого Панатинаикоса, согласно которому клубу из Афин будет запрещено принимать участие в еврокубках на протяжении трех сезонов. Сообщается, что такое решение УЕФА приняла из-за нарушений финансового фэйр-плей.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес вердикт в отношении греческого "Панатинаикоса", согласно которому клубу из Афин будет запрещено принимать участие в еврокубках на протяжении трех сезонов.Такое решение европейской организацией было принято в связи с нарушениями так называемого финансового фэйр-плей, сообщает сайт еженедельника "Футбол" со ссылкой на Reuters. Также известно, что помимо бана со стороны УЕФА "Панатинаикос" оштрафован на сумму 100 тысяч евро."Панатинаикос" после 28 туров расположился на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Греции. Ранее также сообщалось о том, что футболисты "Пао" объявили о бойкоте тренировок из-за имеющихся перед ними долгов со стороны руководства клуба.