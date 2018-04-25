Российские военные показали журналистам обломки умных ракет Трампа, которыми американские военные нанесли удар по Сирии в ночь на 14 апреля. Выяснилось, что долетевшие до земли Томагавки попали в основном в хозяйственные постройки.

Российские военные показали журналистам обломки умных ракетТрампа, которыми американские военные нанесли удар по Сирии в ночь на 14 апреля.Выяснилось, что долетевшие до земли "Томагавки" попали в основном вхозяйственные постройки.Генштаб представил на специальной выставке, организованнойдля прессы, элементы американских крылатых ракет "Томагавк", английских и французских SCALP и Storm Shadow. Журналисты смогли рассмотреть вблизи крупногабаритныеэлементы как самих ракет, так и их двигательных установок, а также элементной базы -космической радионавигационной системы.Состояние некоторых деталей ракет свидетельствует о явном воздействиина них средств противовоздушной обороны, сообщает "Интерфакс". Сирияприменяла для защиты своей территории комплексы ПВО еще советского производства"Бук" и "Квадрат".Напомним, что самолеты и корабли коалиции, возглавляемойСША, нанесли на рассвете 14 апреля ракетный удар по объектам военной игражданской инфраструктуры Сирии, выпустив по территории страны более 100ракет. Больше половины из них, по данным российского Минобороны, не достиглицели, а те, которые долетели до земли разрушили в основном хозяйственныепостройки.В свою очередь представитель Пентагона Дана Уайт утверждала,что США, Франции и Британии удалось успешно поразить все необходимые цели вСирии во время нанесения ракетных ударов.США и их союзники назвали удары по Сирии пропорциональнымответом на возможную химатаку в городе Дума в Восточной Гуте, в которой ониобвинили Дамаск. Власти Сирии обвинения отвергают. За несколько дней до атакипрезидент США пригрозил Сирии "хорошими, новыми и умными ракетами."Готовься, Россия", – написал глава Белого дома.Для оправдания атаки на Сирию Запад выдумал ничем неподкрепленные обвинения против Дамаска в применении химического оружия противбоевиков в пригороде сирийской столицы. Соучастницей преступления Вашингтон объявилРоссию, которая якобы потворствует агрессивному режиму Башара Асада. В Москве всеобвинения отвергли, а сообщения о химатаке назвали ложью.