Российские военные показали журналистам обломки умных ракет
Трампа, которыми американские военные нанесли удар по Сирии в ночь на 14 апреля.
Выяснилось, что долетевшие до земли Томагавки попали в основном в
хозяйственные постройки.
Российские военные показали журналистам обломки умных ракет
Трампа, которыми американские военные нанесли удар по Сирии в ночь на 14 апреля.
Выяснилось, что долетевшие до земли "Томагавки" попали в основном в
хозяйственные постройки.
Генштаб представил на специальной выставке, организованной
для прессы, элементы американских крылатых ракет "Томагавк", английских и французских SCALP и Storm Shadow. Журналисты смогли рассмотреть вблизи крупногабаритные
элементы как самих ракет, так и их двигательных установок, а также элементной базы -
космической радионавигационной системы.
Состояние некоторых деталей ракет свидетельствует о явном воздействии
на них средств противовоздушной обороны, сообщает "Интерфакс". Сирия
применяла для защиты своей территории комплексы ПВО еще советского производства
"Бук" и "Квадрат".
Напомним, что самолеты и корабли коалиции, возглавляемой
США, нанесли на рассвете 14 апреля ракетный удар по объектам военной и
гражданской инфраструктуры Сирии, выпустив по территории страны более 100
ракет. Больше половины из них, по данным российского Минобороны, не достигли
цели, а те, которые долетели до земли разрушили в основном хозяйственные
постройки.
В свою очередь представитель Пентагона Дана Уайт утверждала,
что США, Франции и Британии удалось успешно поразить все необходимые цели в
Сирии во время нанесения ракетных ударов.
США и их союзники назвали удары по Сирии пропорциональным
ответом на возможную химатаку в городе Дума в Восточной Гуте, в которой они
обвинили Дамаск. Власти Сирии обвинения отвергают. За несколько дней до атаки
президент США пригрозил Сирии "хорошими, новыми и умными ракетами.
"Готовься, Россия", – написал глава Белого дома.
Для оправдания атаки на Сирию Запад выдумал ничем не
подкрепленные обвинения против Дамаска в применении химического оружия против
боевиков в пригороде сирийской столицы. Соучастницей преступления Вашингтон объявил
Россию, которая якобы потворствует агрессивному режиму Башара Асада. В Москве все
обвинения отвергли, а сообщения о химатаке назвали ложью.