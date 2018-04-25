Полицейские проверяли усвоенные ребятами знания, а дети, в свою очередь, с удовольствием отвечали на вопросы и пообещали не нарушать Правила дорожного движения...

В каждом округе столицы на регулярной основе инспекторы ГИБДД проводят для школьников практические занятия по Правилам дорожного движения.Сотрудники 7 Специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по городу Москве провели профилактические беседы с учениками Школы № 402 имени Алии Молдагуловой.Инспекторы напомнили детям о том, как нужно вести себя в автомобиле, в общественном транспорте и на проезжей части. Также ребята узнали, где можно кататься на велосипедах и роликах, ведь с наступлением весны именно такой вид активного отдыха становится излюбленным для детей.Урок безопасности дорожного движения для первоклассников провели накануне и инспекторы Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Южного округа города Москвы. Сотрудники посетили ГБОУ «Школа № 870».В ходе занимательного урока особое внимание инспекторы обратили на правила перехода проезжей части как на регулируемых, так и на нерегулируемых пешеходных переходах, а также рассказали о правилах дорожной безопасности во дворе.В завершение бесед полицейские проверяли усвоенные ребятами знания, а дети, в свою очередь, с удовольствием отвечали на вопросы и пообещали не нарушать Правила дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81