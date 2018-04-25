По данным регионального Управления МВД, 35-летний уроженец Александрова в апреле этого года проник в частный дом, откуда похитил ценное имущество.

В Киржачском районе перед судом предстанет домушник. По данным регионального Управления МВД, 35-летний уроженец Александрова в апреле этого года проник в частный дом, откуда похитил два телевизора, музыкальный центр, электропилу и другое ценное имущество. Общая сумма ущерба составила 57 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий вора поймали. Все похищенное имущество изъято и будет возвращено законной владелице.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.