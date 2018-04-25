Он проведет в колонии 8 лет и 1 месяц

Он проведет в колонии 8 лет и 1 месяцВ Костроме осудили 50-летнего мужчину, который убил знакомого и расчленил тело бензопилой.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, он проведет в колонии строгого режима 8 лет и 1 месяц. Инцидент произошел в январе этого года в цеху пилорамы. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. На территории предприятия он поругался со своим приятелем. Злоумышленник напал на знакомого и начал бить его деревянным бруском. В результате мужчина скончался.Осознав всю тяжесть преступления, убийца решил спрятать тело. Он решил расчленить убитого бензопилой. Когда костромича задержали полицейские, он заявил, что конфликт начала потерпевший.