В Москве состоялся фестиваль
ресторанных концепций PalmaFest, в рамках которого прошли финал и
церемония награждения XIII Премии за лучшую в России ресторанную концепцию
Пальмовая ветвь 2018. Победитель —
московский ресторан Колбасный цех – представит нашу страну на
международном конкурсе Palmе d’Or.
В Москве состоялся фестиваль
ресторанных концепций PalmaFest, в рамках которого прошли финал и
церемония награждения XIII Премии за лучшую в России ресторанную концепцию
"Пальмовая ветвь 2018". Победитель —
московский ресторан "Колбасный цех" – представит нашу страну на
международном конкурсе Palmе d’Or.
Главный
ресторанный интенсив года состоялся 23 апреля в зале "Мир" на Цветном бульваре.
собрал более 600 гостей – рестораторов, шеф-поваров, поставщиков
товаров и услуг для HoReCa, представителей СМИ и искушенных рестораноманов.
Проведению
фестиваля предшествовала большая и кропотливая работа. На первом этапе эксперты
Leaders Club Russia составили Топ-80 оригинальных концепций ресторанов,
открывшихся в России в 2017 году. Из них экспертный совет премии выбрал 10 и
пригласил их создателей на финал в Москву.
Основная
цель PalmaFest и "Пальмовой ветви" – способствовать развитию ресторанного
рынка, выявляя актуальные концепции, которые сочетают в себе креативность,
востребованность и высокую экономическую эффективность. Для профессионалов
HoReCa фестиваль является уникальной площадкой по обмену опытом и знакомит
широкую общественность с новыми ресторанными трендами.
Весь
день в режиме нон-стоп на сцене фестиваля выступали авторы Топ-10 концепций,
владельцы ресторанов, управляющие и специалисты по PR: представляли свои
уникальные бизнес-кейсы, делились ноу-хау построения экономики, менеджмента и
продвижения ресторана.
По
традиции, PalmaFest – это не только новые знания, но и настоящий
гастрономическое шоу. Шеф-повара ресторанов-финалистов представили концептуальные
блюда своих меню в креативной подаче и поделились секретами кухни: от выбора
поставщиков лучших и редких ингредиентов до нюансов кулинарных технологий.
Кульминацией
фестиваля стал грандиозный гала-ужин и состоявшееся по итогам насыщенного дня
голосование за лучшую ресторанную концепцию года.
По
результатам голосования гостей фестиваля, президент Leaders Club Intenational
Эрик Де Вэйгнер и президент Leaders Club Russia Вадим Зуйков объявили
победителя: золотая "Пальмовая ветвь"
была присуждена совместному проекту Аркадия Новикова и Андрея Куспица
"Колбасный цех" (Москва). Уже сегодня он является сетевым, а флагманский
ресторан сети совмещен с производством натуральных сосисок и колбас, которое
находится тут же, за стеклом.
Серебряной "Пальмовой ветви" удостоен
[KU:] рамен изакая бар (Москва). Он делает ставку на
аутентичную японскую кухню и рамен как основное блюдо меню.
Бронзовую "Пальмовую ветвь" получил
Doctor Whisky (Ялта) – ресторан с самой большой в России
коллекцией виски.
Серебряную
и бронзовую "Пальмовую ветвь ресторанного бизнеса" вручали: президент Федерации
рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, президент Национальной гильдии
шеф-поваров Александр Филин, генеральный директор компании ResFood Елена Дубровская,
президент компании Moloko
Group Илья
Рогозин с супругой Эльвирой Рогозиной, издатель журнала "Гастроном" Наталья
Чернышева и теле– и радиоведущие Елена Усанова и Валерий Еременко.
Также
на церемонии награждения были объявлены лучшие ресторанные концепции года по версии
участников онлайн-голосования на сайте Restoranoman.ru. По итогам подсчетов
более чем 85 тысяч голосов, определились рестораны-победители в 8 номинациях.
Награды "Пальмовая ветвь. Выбор Рестораномана" удостоились:
"Закусочная 2.0" – [KU:] рамен изакая
бар (Москва)
"Мультиформат" – рестомаркет "Мама
рядом" (Йошкар-Ола)
"Глобально локальные" – "Териберка
Бар" (Санкт-Петербург)
В тренде Smart Casual – сеть пивных
баров "Раковая" (Москва)
"Новый взгляд на традицию" – "Русский
паб" (Москва)
В тренде "Наше море" – "Владивосток
3000" (Москва)
В тренде "Дым с огнем" – "ПроМясо"
(Москва)
В тренде "Только вино!" – Тапас-бар
"Винный базар" (Москва)
Специальные
призы от партнеров фестиваля PalmaFest и премии "Пальмовая ветвь"
получили:
"Выбор Gastronom.ru" – ресторан
Community (Москва)
Специальный приз от брендов Arcoroc и
Chef & Sommelier – бар и магазин "На вина" (Санкт-Петербург) и ресторан
Bébé de la mer (Москва)
Специальный приз от "Афиша-рестораны"
– ресторан Community (Москва)
Специальный приз от "Ресторатор Шеф"
– современная пельменная "Замес" (Екатеринбург)
Специальный приз "Ресторатор года.
Открытие" – Игорь Кацевич, автор ресторана "Камчатка Local Kitchen"
(Петропавловск-Камчатский)
Организаторы
благодарят всех номинантов "Пальмовой ветви" за доброжелательное содействие в
подготовке материалов конкурса, всех гостей – за внимание и живое участие в
работе фестиваля, партнеров и спонсоров – за активный вклад в организацию
мероприятия.
Прощаемся
с вами ровно на год! Следующей весной мы соберемся вновь, чтобы оценить и
выбрать лучшие ресторанные концепции, которые будут реализованы в 2018 году!
Премия
"Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса", присуждаемая лучшей ресторанной
концепции года, учреждена в 1993-м профессиональной европейской ассоциаций The Leaders
Club International. В России вручается с 2005-го. Основные критерии отбора —
креативность, оригинальность и новизна, быстрая окупаемость проекта и
потенциальная возможность тиражирования концепции. Ресторанная
концепция-номинант должна быть открыта в течение года, предшествующего вручению
премии. На международном конкурсе Palme d’Or встретятся финалисты из России,
Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Турции и Украины.