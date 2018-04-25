В Москве состоялся фестиваль ресторанных концепций PalmaFest, в рамках которого прошли финал и церемония награждения XIII Премии за лучшую в России ресторанную концепцию Пальмовая ветвь 2018. Победитель — московский ресторан Колбасный цех – представит нашу страну на международном конкурсе Palmе d’Or.

В Москве состоялся фестивальресторанных концепций PalmaFest, в рамках которого прошли финал ицеремония награждения XIII Премии за лучшую в России ресторанную концепцию"Пальмовая ветвь 2018". Победитель —московский ресторан "Колбасный цех" – представит нашу страну намеждународном конкурсе Palmе d’Or.Главныйресторанный интенсив года состоялся 23 апреля в зале "Мир" на Цветном бульваре.собрал более 600 гостей – рестораторов, шеф-поваров, поставщиковтоваров и услуг для HoReCa, представителей СМИ и искушенных рестораноманов.Проведениюфестиваля предшествовала большая и кропотливая работа. На первом этапе экспертыLeaders Club Russia составили Топ-80 оригинальных концепций ресторанов,открывшихся в России в 2017 году. Из них экспертный совет премии выбрал 10 ипригласил их создателей на финал в Москву.Основнаяцель PalmaFest и "Пальмовой ветви" – способствовать развитию ресторанногорынка, выявляя актуальные концепции, которые сочетают в себе креативность,востребованность и высокую экономическую эффективность. Для профессионаловHoReCa фестиваль является уникальной площадкой по обмену опытом и знакомитширокую общественность с новыми ресторанными трендами.Весьдень в режиме нон-стоп на сцене фестиваля выступали авторы Топ-10 концепций,владельцы ресторанов, управляющие и специалисты по PR: представляли своиуникальные бизнес-кейсы, делились ноу-хау построения экономики, менеджмента ипродвижения ресторана.Потрадиции, PalmaFest – это не только новые знания, но и настоящийгастрономическое шоу. Шеф-повара ресторанов-финалистов представили концептуальныеблюда своих меню в креативной подаче и поделились секретами кухни: от выборапоставщиков лучших и редких ингредиентов до нюансов кулинарных технологий.Кульминациейфестиваля стал грандиозный гала-ужин и состоявшееся по итогам насыщенного дняголосование за лучшую ресторанную концепцию года.Порезультатам голосования гостей фестиваля, президент Leaders Club IntenationalЭрик Де Вэйгнер и президент Leaders Club Russia Вадим Зуйков объявилипобедителя: золотая "Пальмовая ветвь"была присуждена совместному проекту Аркадия Новикова и Андрея Куспица"Колбасный цех" (Москва). Уже сегодня он является сетевым, а флагманскийресторан сети совмещен с производством натуральных сосисок и колбас, котороенаходится тут же, за стеклом.Серебряной "Пальмовой ветви" удостоен[KU:] рамен изакая бар (Москва). Он делает ставку нааутентичную японскую кухню и рамен как основное блюдо меню.Бронзовую "Пальмовую ветвь" получилDoctor Whisky (Ялта) – ресторан с самой большой в Россииколлекцией виски.Серебрянуюи бронзовую "Пальмовую ветвь ресторанного бизнеса" вручали: президент Федерациирестораторов и отельеров Игорь Бухаров, президент Национальной гильдиишеф-поваров Александр Филин, генеральный директор компании ResFood Елена Дубровская,президент компании MolokoGroup ИльяРогозин с супругой Эльвирой Рогозиной, издатель журнала "Гастроном" НатальяЧернышева и теле– и радиоведущие Елена Усанова и Валерий Еременко.Такжена церемонии награждения были объявлены лучшие ресторанные концепции года по версииучастников онлайн-голосования на сайте Restoranoman.ru. По итогам подсчетовболее чем 85 тысяч голосов, определились рестораны-победители в 8 номинациях.Награды "Пальмовая ветвь. Выбор Рестораномана" удостоились:"Закусочная 2.0" – [KU:] рамен изакаябар (Москва)"Мультиформат" – рестомаркет "Мамарядом" (Йошкар-Ола)"Глобально локальные" – "ТериберкаБар" (Санкт-Петербург)В тренде Smart Casual – сеть пивныхбаров "Раковая" (Москва)"Новый взгляд на традицию" – "Русскийпаб" (Москва)В тренде "Наше море" – "Владивосток3000" (Москва)В тренде "Дым с огнем" – "ПроМясо"(Москва)В тренде "Только вино!" – Тапас-бар"Винный базар" (Москва)Специальныепризы от партнеров фестиваля PalmaFest и премии "Пальмовая ветвь"получили:"Выбор Gastronom.ru" – ресторанCommunity (Москва)Специальный приз от брендов Arcoroc иChef & Sommelier – бар и магазин "На вина" (Санкт-Петербург) и ресторанBébé de la mer (Москва)Специальный приз от "Афиша-рестораны"– ресторан Community (Москва)Специальный приз от "Ресторатор Шеф"– современная пельменная "Замес" (Екатеринбург)Специальный приз "Ресторатор года.Открытие" – Игорь Кацевич, автор ресторана "Камчатка Local Kitchen"(Петропавловск-Камчатский)Организаторыблагодарят всех номинантов "Пальмовой ветви" за доброжелательное содействие вподготовке материалов конкурса, всех гостей – за внимание и живое участие вработе фестиваля, партнеров и спонсоров – за активный вклад в организациюмероприятия.Прощаемсяс вами ровно на год! Следующей весной мы соберемся вновь, чтобы оценить ивыбрать лучшие ресторанные концепции, которые будут реализованы в 2018 году!Премия"Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса", присуждаемая лучшей рестораннойконцепции года, учреждена в 1993-м профессиональной европейской ассоциаций The LeadersClub International. В России вручается с 2005-го. Основные критерии отбора —креативность, оригинальность и новизна, быстрая окупаемость проекта ипотенциальная возможность тиражирования концепции. Рестораннаяконцепция-номинант должна быть открыта в течение года, предшествующего вручениюпремии. На международном конкурсе Palme d’Or встретятся финалисты из России,Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Турции и Украины.