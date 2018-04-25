В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен метилэфедрон. Затем в ходе осмотра его автомобиля полицейские изъяли амфетамин, предназначавшийся для дальнейшего сбыта...

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СЗАО совместно с оперативниками уголовного розыска ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали подозреваемого в покушении на сбыт запрещенных веществ.Полицейским поступила информация о 33-летнем мужчине, который занимается распространением наркотиков на территории столицы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан на Мичуринском проспекте. В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен пакет с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое оказалось наркотическим средством – метилэфедроном, массой более 1 грамма.Затем в ходе осмотра автомобиля задержанного были обнаружены несколько пакетов с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию оно является психотропным веществом – амфетамином, массой свыше 280 граммов.Установлено, что изъятое предназначалось для дальнейшего сбыта на территории столицы.По данному факту следственным отделение ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93