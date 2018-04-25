Московский уровень медицины – один из самых высоких в России. Неслучайно, что именно в столице реализуется беспрецедентный для нашей страны проект – создание Международного медкластера в инновационном центре Сколково. На днях завершилось строительство его первого корпуса, и уже совсем скоро москвичи смогут получить медицинскую помощь от лучших мировых клиник и ведущих специалистов. И все это совсем рядом, достаточно просто перешагнуть за МКАД.

Московский уровень медицины – один из самых высоких вРоссии. Неслучайно, что именно в столице реализуется беспрецедентный для нашейстраны проект – создание Международного медкластера в инновационном центре"Сколково". На днях завершилось строительство его первого корпуса, и уже совсем скоро москвичи смогут получить медицинскую помощь отлучших мировых клиник и ведущих специалистов. И все это совсем рядом,достаточно просто "перешагнуть" за МКАД.Разрешение на ввод здания в эксплуатацию уже получено. Через несколько месяцев москвичи смогут посетить современный, отвечающийвсем мировым стандартам диагностической корпус на базе известной израильскойклиники "Хадасса", где им предложатмедицинские услуги высочайшего качества. Пословам мэра Москвы Сергея Собянина, в рамках медкластера создан такжесовременный симуляционный центр."Оператором нового диагностического центра будет однаиз лучших и старейших клиник Израиля Hadassah. Надеюсь, в течение ближайшихмесяцев закончится поставка оборудования и комплектация кадрами этой клиники",– сказал мэр в ходе осмотра нового корпуса. По его словам, это очень важныйпроект для столицы, который позволит горожанам получить услуги в ведущихклиниках мира. Более того, подчеркнул градоначальник, в медицинском кластеребудут созданы все условия для обучения и переподготовки кадров, при этомстоличные врачи смогут перенимать опыт у своих зарубежных коллег.Совместная практика российских и израильских специалистовпозволит выявлять заболевания на ранней стадии. Все исследования будутучитывать индивидуальные особенности пациента. "Мы надеемся, что этотдиагностический центр позволит здоровым людям узнать о потенциальных проблемахсо здоровьем раньше и предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний,рака и других", – отметил генеральный директор "Хадасса" ЗеевРотштейн.Площадь помещений медцентра "Хадасса" вместе совспомогательными и административными помещениями составит более 4,5 тысячиквадратных метров. В его составе будут отделения лучевой диагностики и УЗИ,эндоскопии, кардиологии, кабинеты гинеколога, онколога, эндокринолога,офтальмолога и других специалистов, клинико-диагностическая лаборатория идневной стационар на четыре койки.В рамках первой очереди медкластера также будут помещения, несвязанные непосредственно с медициной, но являющиеся при этом его важной составнойчастью. Это административный блок, конференц-зал с тремя светодиоднымивидеостенами высокого разрешения, где можно проводить конференции, презентации,семинары и другие мероприятия.Посетители диагностического центра смогут перекусить в кафена 100 мест, которое расположится в многосветном атриуме "Зимний сад"с общественной зоной. Из него откроются два вестибюля – поликлинический иадминистративный. Также в корпусе разместится прачечная.По словам главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина,медицинский кластер сможет принять до 300 тысяч пациентовв год. "В результате строительства медкластера на территории "Сколково"появятся представительства не менее 10 зарубежных медицинских учреждений", -подчеркнул он.Кластер будет совмещать всебе не только медицинскую, но и научную, образовательную и исследовательскуюфункцию. Как отметил Хуснуллин, первая образовательная программа, котораяпройдет совместно с университетами Гронинген и Утрехт из Нидерландов, стартует в центре уже в ближайшее время. Так, 26-27 апреля пройдетнаучно-практическая конференция "Лучшие мировые практики управлениякачеством медицинской помощи". Она ориентирована на внедрение в отечественныхмедицинских учреждениях эффективных инструментов по управлению качествоказываемых услуг.В следующем месяце состоится совместный с израильскойклиникой "Ассута" семинар. "А в сентябре пройдет серьезнаяконференция, организатором которой станет первый резидент медкластера – клиника"Хадасса", – рассказал Хуснуллин. Кроме того, здесь появитсяучебно-тренировочный центр, который позволит развивать новые медицинскиетехнологии и направления в стране, даст возможность обучать практикующих врачейгосударственных и частных клиник как столичного региона, так и других субъектовФедерации.При медкластере также планируется создать экспертный совет.Он объединит видных деятелей в области медицины со всей страны. Совет поможетотбирать самые передовые мировые компании для работы в кластере, что позволитобеспечить высочайший уровень услуг для посетителей.Важный вопрос – транспортная доступность комплекса."Сколково" располагается в непосредственной близости от Московскойкольцевой автодороги. Путь до центра Москвы отсюда составляет всего лишь 20минут.С открытием диагностического центра строительство кластеране заканчивается. К 2021 году в "Сколково" появится многопрофильныйгоспиталь с акцентом на лечение онкологических заболеваний. "Сейчас ведутся работыпо проектированию терапевтического корпуса. Строительство госпиталя и центрареабилитации с апарт-отелем будут завершены в 2021 году", – отметил МаратХуснуллин.Всего в ближайшие 10-15 лет на территории инновационногоцентра будет размещено около 15 клиник. Там москвичи смогут получить лечение отнаиболее тяжелых и распространенных заболеваний – кардиологических,ортопедических, травматологических, а также онкологии и неврологии.При этом руководство Москвы максимально упрощает признаниена территории медкластера "Сколково" разрешительной документации намедицинскую и образовательную деятельность и привлечение иностранныхспециалистов. Для данной зоны созданы особые законодательные условия, которыепозволяют снизить административные барьеры. Это позволит привлечь в нашу странукачественные технологии и современные стандарты лечения.В целом медицина в столице развивается последние годыстремительными темпами. За 2011-2017 годы в Москве было построено 66 объектовздравоохранения. Только в прошлом году для горожан открылись восемь объектов,пять из которых были построены за счет бюджета столицы, а три – на основевнебюджетных источников финансирования.До 2020 года в Москве появится еще 62 объекта. В их числе -больничный комплекс с родильным отделением в Коммунарке на 1000 мест,перинатально-кардиологический центр государственной городской клиническойбольницы №67, поликлиники в разных районах столицы, а такжеподстанции скорой помощи.