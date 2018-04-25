Новый человек в областной администрации. C 25 апреля председателем комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области назначен Иван Чердаклиев. Распоряжение подписала Губернатор Светлана Орлова. Известно, что новый руководитель родился в Краснодаре в 1972 году. Получил журналистское образование и около 20 лет прослужил в органах внутренних дел. Из них 2 года он возглавлял редакцию МВД, куда входят печатные, электронные издания и радиостанция.
Новый человек в областной администрации. C 25 апреля председателем комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области назначен Иван Чердаклиев. Распоряжение подписала Губернатор Светлана Орлова
. Известно, что новый руководитель родился в Краснодаре в 1972 году. Получил журналистское образование и около 20 лет прослужил в органах внутренних дел. Из них 2 года он возглавлял редакцию МВД, куда входят печатные, электронные издания и радиостанция. Полковник внутренней службы в отставке, ветеран боевых действий пришёл на смену Рите Шляховой. Она покинула пост в начале апреля. Супруг экс-чиновницы Виктор Шляхов сейчас под стражей. В отношении него возбуждено 5 уголовных дел. Шляхова подозревают в получении крупных взяток и откатов, когда он возглавлял государственный комбинат "Тепличный". Кроме того, один из департаментов обладминистрации, предъявил Шляхову иск на 40 с лишним миллионов рублей.