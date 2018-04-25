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<a href="http://33live.ru/novosti/25-04-2018-v-oblast-prishyol-novyj-varyag.html" target="_blank">В область пришёл новый «варяг»</a> - Новый человек в областной администрации. C 25 апреля председателем комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области назначен Иван Чердаклиев. Распоряжение подписала Губернатор Светлана Орлова. Известно, что новый руководитель родился в Краснодаре в 1972 году. Получил журналистское образование и около 20 лет прослужил в органах внутренних дел. Из них 2 года он возглавлял редакцию МВД, куда входят печатные, электронные издания и радиостанция.