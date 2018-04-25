В Санкт-Петербурге на чердаке жилого дома правоохранители обнаружили странную компанию. Несовершеннолетняя девочка находилась вместе с четырьмя молодыми людьми, которые к тому моменту уже успели раздеться.

В Санкт-Петербурге на чердаке жилого дома правоохранители обнаружили странную компанию. Несовершеннолетняя девочка находилась вместе с четырьмя молодыми людьми, которые к тому моменту уже успели раздеться.Полицейские обнаружили"уникальную находку" глубокой ночью, когда поднялись на чердак домапо проспекту Наставников. До этого стражам порядка поступило сообщение о том,что там находятся посторонние лица, вызывающие подозрение.На крыше правоохранителей встретила 14-летняя девочка. Она находилась в компаниичетырех наставников мужского пола. Увидев сотрудников полиции, молодые людипопытались спрятаться, кто-то из них начал спешно одеваться.Сообщается, что в местный отдел полиции были доставлены 14-летнийпарень, 19-летний петербуржец, который числится на учете у психиатра, атакже 18-летний безработный уроженец Краснодарского края. В данный момент пообстоятельствам произошедшего проводится проверка, сообщает сайт "Оперативное прикрытие".Ранее столичные следователи допросили и отпустили мужчину, снимавшего голую девочку на видео. Полицейские не нашли в его действиях состава преступления.Напомним, что в 2017 году в руки журналистов попала видеозапись, на которой было запечатлено нечто странное. Очевидец заснял машину, из которой вышел мужчина средних лет с маленьким ребенком. После этого взрослый человек снял с девочки штаны и начал снимать ее на камеру.