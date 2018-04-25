Трагедия произошла в понедельник, 23 апреля

Трагедия произошла в понедельник, 23 апреляВ Петушинском районе 34-летний мужчина случайно застрелил приятеля на охоте, сообщает СУ СК РФ по Владимирской области.Трагедия произошла в понедельник, 23 апреля.Два друга - один проживает в Москве, другой в Переславле - решили встретиться на охоте во Владимирской области. Мужчины долгое время дружили семьями. Они приехали в деревню Крутово 21 апреля. Разместившись, мужчины начали охотиться. Спустя два дня подозреваемый выстрелил в летящую стаю гусей и случайно попал в москвича. Он немедленно вызвал врачей на место происшествия. Мужчина скончался в машине скорой помощи.Следователи установили, что ярославец нарушил технику безопасности. В отношении него возбудили уголовное дело.