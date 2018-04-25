Полицейскими устновлен подозреваемый в присвоении более 40 000 рублей.

Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).В конце марта текущего года в дежурную часть полиции обратился директор одного из салонов сотовой связи, расположенных в городе Петушки. Мужчина сообщид, что в ходе ревизии была выявлена недостача денежных средств в сумме более 40 тысяч рублей.В ходе проверки сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Петушинскому району установили, что к присвоению денежных средств причастен один из сотрудников салона.Полицейские установили, что с февраля до середины марта текущего года молодой человек, занимая должность руководителя офиса продаж, присваивал вверенные ему деньги и тратил их на личные нужды. Подозреваемый в содеянном сознался.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.