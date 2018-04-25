В 10 километрах от Анапы произошло землетрясение магнитудой 4,5. Его очаг залегал на глубине 80 километров, эпицентр находился на суше. Землетрясение было зафиксировано в 23:47 по местному, совпадающему с московским, времени.

В 10 километрах от Анапы произошло землетрясение магнитудой 4,5. Его очаг залегал на глубине 80 километров, эпицентр находился на суше. Землетрясение было зафиксировано в 23:47 по местному, совпадающему с московским, времени.Жители Анапы ощущали точки, передает ТАСС. Данных о нанесенном ущербе нет.Для Анапы это довольно сильное землетрясение: их магнитуда в данном районе редко достигает 4.