При обыске в квартире и в личном автомобиле задержанного были обнаружены три единицы огнестрельного оружия, пулемет и различные боеприпасы...

Сотрудниками Отдела уголовного розыска УВД по САО задержаны подозреваемые в незаконном хранении и сбыте оружия и боеприпасов.Полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Конаковском проезде был задержан 21-летний москвич. При личном досмотре у мужчины обнаружили предмет, похожий на пистолет, и боеприпасы к нему. Согласно результатам исследования, изъятое является короткоствольным нарезным огнестрельным оружием и патронами калибра 9 мм.Как выяснили сотрудники полиции, молодой человек приобрел оружие и боеприпасы у своего знакомого. На Нагорной улице по подозрению в сбыте оружия и боеприпасов был задержан 49-летний житель столицы. При обыске в квартире и в личном автомобиле задержанного были обнаружены три единицы огнестрельного оружия, пулемет и различные боеприпасы. Все изъятые предметы направлены на экспертизу для установления их принадлежности к оружию и боеприпасам.Отделом дознания ОМВД России по Головинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму – подписка о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29