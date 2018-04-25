К девушке у подъезда подбежал молодой человек, вырвал из рук сумку с личными вещами и денежными средствами, после чего скрылся...

Оперуполномоченные ОМВД России по району Перово задержали 19-летнего приезжего по подозрению в ограблении девушки.В полицию от 36-летней девушки поступило сообщение об уличном грабеже. Потерпевшая пояснила, что, когда она подошла к подъезду своего дома, расположенного на 2-й Владимирской улице, к ней подбежал молодой человек и вырвал из рук сумку с личными вещами и денежными средствами.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Перово на 2-й Владимирской улице подозреваемый был задержан. Им оказался 19-летний приезжий из ближнего зарубежья.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73