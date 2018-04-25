При обыске в квартире на Голубинской улице, где проживает задержанная, оперативники обнаружили и изъяли свёрток с героином, общей массой 150 граммов...

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮЗАО задержали женщину по подозрению в хранении наркотиков.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 40-летняюю москвичку, подозреваемую в хранении наркотических средств. При обыске в квартире на Голубинской улице, где проживает задержанная, оперативники обнаружили и изъяли свёрток с веществом, которое согласно проведённому исследованию было признано наркотическим средством – героином, общей массой 150 граммов.Следственным отделением ОМВД России по району Ясенево по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56