Злоумышленник напал на женщину и похитил сумку, в которой находились деньги, банковские карты и документы...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Москворечье-Сабурово по приметам задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении грабежа.В полицию обратилась 31-летняя женщина. Она сообщила, что на Каширском шоссе на нее напал неизвестный и похитил сумку, в которой находились деньги, банковские карты и документы.В ходе обследования территории сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Москворечье-Сабурово на Каширском шоссе задержали подозреваемого - 20-летнего приезжего из ближнего зарубежья, у которого была изъята часть похищенного.Следствием ОМВД России по району Москворечье-Сабурово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ЮАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону: (499) 320-55-16 или службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22