Депутаты приняли законопроект в среду, 25 апреля

Депутаты приняли законопроект в среду, 25 апреляВо Владимирской области запретили продажу вейпов, электронных сигарет и курительных смесей несовершеннолетним.Депутаты ЗакСобрания региона приняли соответствующий законопроект на заседании в среду, 25 апреля. Теперь за их продажу будут штрафовать несовершеннолетних гражздан - на 3 - 5 тысячи рублей, должностных лиц - на 10 - 20 тысяч рублей, юридических лиц - на 30 - 50 тысяч рублей.Закон вступит в силу через 10 дней.