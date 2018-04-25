За несколько минут до того, как выехать на улицы Торонто и вылететь на тротуар, полный людей, водитель-убийца оставил странное сообщение в Facebook.

За несколько минут до того, как выехать на улицы Торонто и вылететь на тротуар, полный людей, водитель-убийца оставил странное сообщение в Facebook. Об этом сообщила полиция Торонто. Однако стражи порядка отказываются раскрывать содержание сообщения и мотивы водителя, ссылаясь на тайну следствия.Однако некоторые СМИ сообщают, что на странице Facebook, принадлежавшей водителю, Алеку Миняссяну, было написано: "Началось восстание невольно воздерживающихся! Мы свергнем всех Чадов и Стейси! Приветствуйте великого джентльмена Эллиота Рождера!"По всей видимости, речь идет об Эллиоте Роджере – человеке, который в 2014 году устроил стрельбу в кампусе Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Он убил 6 человек и ранил 7. Свое преступление он объяснил тем, что, как девственник, мстил сверстникам, более удачливым в амурных вопросах.23 апреля 25-летний Миняссян, сидя за рулем арендованного минивэна, выехал на тротуар и насмерть сбил 10 пешеходов. Еще 15 человек получили травмы.