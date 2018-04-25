Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с днем рождения бессменного руководителя ЛДПР. Владимиру Жириновскому исполнилось 72 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с днем рождения бессменногоруководителя ЛДПР. Владимиру Жириновскому исполнилось 72 года.Володин подарил своему коллеге по парламентской деятельностикнигу Сергея Аскольдова о русском философе Алексее Козлове. На опубликованномна странице Госдумы в Тwitter фото видно, что книга была издана в 1912 году.Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Атеи был шестым ребенком в семье. После окончания школы он учился в Институтевосточных языков при МГУ. Первой политической акцией Жириновского было письмо наимя Леонида Брежнева, в котором изложил свое мнение о необходимости реформ вобласти образования, сельского хозяйства и городского управления.Но настоящая политическая карьера Жириновского началась в1988 году, когда он стал активно участвовать в собраниях различных общественныхорганизаций, а годом позже создал Либерально-демократическую партию России. В1991 году политик поддержал ГКЧП, выступил против Беловежских соглашений.В декабре 1993 года на парламентских выборах ЛДПР поколичеству набранных голосов опередила все остальные партии. С тех пор ВладимирЖириновский переизбирался в каждый последующий созыв Госдумы.