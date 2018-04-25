Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с днем рождения бессменного
руководителя ЛДПР. Владимиру Жириновскому исполнилось 72 года.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с днем рождения бессменного
руководителя ЛДПР. Владимиру Жириновскому исполнилось 72 года.
Володин подарил своему коллеге по парламентской деятельности
книгу Сергея Аскольдова о русском философе Алексее Козлове. На опубликованном
на странице Госдумы в Тwitter фото видно, что книга была издана в 1912 году.
Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате
и был шестым ребенком в семье. После окончания школы он учился в Институте
восточных языков при МГУ. Первой политической акцией Жириновского было письмо на
имя Леонида Брежнева, в котором изложил свое мнение о необходимости реформ в
области образования, сельского хозяйства и городского управления.
Но настоящая политическая карьера Жириновского началась в
1988 году, когда он стал активно участвовать в собраниях различных общественных
организаций, а годом позже создал Либерально-демократическую партию России. В
1991 году политик поддержал ГКЧП, выступил против Беловежских соглашений.
В декабре 1993 года на парламентских выборах ЛДПР по
количеству набранных голосов опередила все остальные партии. С тех пор Владимир
Жириновский переизбирался в каждый последующий созыв Госдумы.