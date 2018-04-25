Растратил средства магазина, где работал? В отношении жителя Петушинского района возбуждено уголовное дело. По версии следствия с февраля по март 2018 он присваивал деньги салона сотовой связи, в котором работал. 26-летний мужчина занимал должность руководителя офиса продаж.

Растратил средства магазина, где работал? В отношении жителя Петушинского района возбуждено уголовное дело. По версии следствия, с февраля по март 2018 он присваивал деньги салона сотовой связи, в котором работал. 26-летний мужчина занимал должность руководителя офиса продаж. Недостачу на сумму более 40 тысяч рублей выявила ревизия и директор салона обратился в полицию. Подозреваемый в содеянном сознался. Как выяснилось, деньги он тратил на личные нужды. Расследование уголовного дела продолжается.