Завоевала медаль на Дельфийских играх. Юная владимирская флейтистка Алла Белоусова стала бронзовым призёром крупных соревнований по искусству в номинации Флейта. Они проходили в России. Участниками Дельфийских игр в этом году стали более 1800 молодых талантов из 70 регионов нашей страны. Работы и выступления участников оценивали члены жюри.

Завоевала медаль на Дельфийских играх. Юная владимирская флейтистка Алла Белоусова стала бронзовым призёром крупных соревнований по искусству в номинации "Флейта". Они проходили в России. Участниками Дельфийских игр в этом году стали более 1800 молодых талантов из 70 регионов нашей страны. Работы и выступления участников оценивали члены жюри. Среди них заслуженные и народные артисты России, а также маститые искусствоведы. Алла Белоусова - учится в 7 классе владимирской Детской школы искусств №2. Очередная награда пополнила копилку достижений юной флейтистки. Она уже лауреат межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов.