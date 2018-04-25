Лидер сборной России по плаванью Юлия Ефимова поделилась фотографией в нижнем белье. Эффект превзошел: на странице в Instagram до сих пор кипят страсти.

Лидер сборной России по плаванью Юлия Ефимова поделиласьфотографией в нижнем белье. Эффект превзошел: на странице в Instagram до сих пор кипятстрасти.Юлия Ефимова часто публикует на своей странице фотографии,где она запечатлена в купальнике. Оно и неудивительно – в чем еще позировать пловчихе,особенно перед очередным стартом или тренировкой. И, тем не менее, снимок Юлиив распахнутой мужской рубашке и выглядывающем из-под нее кружевном бюстгальтеревозмутил некоторых представителей общественности." На Вас подписаны дети, которые идут по Вашим стопам.Вы для них пример. И, глядя на обнаженные откровенные фото, у них складываетсявпечатление, что если Чемпион – то и сиськи на показ можно показывать всему миру.Зачем Вы выкладываете такие фотки?", – написала одна из подписчиц.Однако большинству фотография Ефимовой понравилась, и дажеочень. Заступники Юлии объяснили недовольной даме, что детям, вообще-то, надоуроки делать, а не в сети сидеть. Кроме того, на странице критика нашли похожиеснимки – на что ей, естественно, сразу же указали. А чемпионка наша – простокрасавица. И таких фоток надо побольше, уверены подавляющее большинство фанатов(и даже женского пола).Напомним, Юлию Ефимову называют одной из самых сексуальныхспортсменок мира. Эксперты журнала "Макsим" назвали пятую точкуспортсменки "лучшей попой российского спорта".Днем ранее трехкратный призер Олимпийских игр не смоглапобедить на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом (именно на этойдистанции Юлия – действующая чемпионка мира). Ефимова заняла второе место,проиграв Виталине Симоновой. Третье место заняла Дарья Чикунова. Это первыйпроигрыш Юлии в брассе на чемпионате России за 12 лет.Однако чемпионка не расстраивается. Она заявила журналистам,что и раньше, случалось, проигрывала дома – но потом собиралась и показываларезультат на международных соревнованиях.