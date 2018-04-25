Поклонники британской королевской семьи были очень удивлены
тому, как хорошо герцогиня Кэтрин Миддлтон выглядела уже через несколько часов
после родов. В Сети тут же развернулась бурная дискуссия.
Поклонники британской королевской семьи были очень удивлены
тому, как хорошо герцогиня Кэтрин Миддлтон выглядела уже через несколько часов
после родов. В Сети тут же развернулась бурная дискуссия.
По подсчетам журналистов, когда Ее Высочество рожала принцессу
Шарлотту, время нахождения в больнице составило 10 часов, а после родов первенца
Кэтрин осталась в больнице на ночь. В третий раз – 23 апреля Кейт находилась в госпитале меньше семи часов и во время выписки она предстала перед
публикой и
папарацци
сияя улыбкой, макияжем и укладкой.
Зарубежные СМИ предположили, что такому скоропалительному
отъезду из медицинского учреждения поспособствовали толпы поклонников и журналистов,
которые круглосуточно дежурили рядом с роддомом, нервируя тем самым других рожениц
и мешая свободному движению транспорта. Также предлагались идеи о том, что Миддлтон
будет комфортнее востонавливаться в более привычной обстановке, например, дома.
Отметим, что несмотря на то, что герцогиня теперь находится
вне стен лечебного учреждения, ей в любое время смогут прийти на помощь лучшие
врачи Соединенного королевства. Ведь при родах третьего наследника Кейт
присутствовала команда из 20 медиков, во главе с акушером Гаем Торпом-Бистоном и
королевским гинекологом Аланом Фартингом, и все они готовы вести круглосуточный патронаж, сообщает Marie Claire.
Как писали Dni.Ru, 23
апреля герцогиню Кембриджскую доставили в больницу Святой Марии в Паддингтоне.
Это муниципальное учреждение с частным отделением, предназначенным для
специальных пациентов. Роды прошли нормально, новорожденный весит примерно 3,8
килограмма. Это уже третий ребенок королевской четы. Малыш стал пятым в очереди
на королевский престол. Ранее британский принц говорил журналистам, что будет
настаивать на имени Джек, но официального подтверждения пока не было. Имя
малыша будет названо до конца недели.