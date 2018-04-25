Поклонники британской королевской семьи были очень удивлены тому, как хорошо герцогиня Кэтрин Миддлтон выглядела уже через несколько часов после родов. В Сети тут же развернулась бурная дискуссия.

Поклонники британской королевской семьи были очень удивленытому, как хорошо герцогиня Кэтрин Миддлтон выглядела уже через несколько часовпосле родов. В Сети тут же развернулась бурная дискуссия.По подсчетам журналистов, когда Ее Высочество рожала принцессуШарлотту, время нахождения в больнице составило 10 часов, а после родов первенцаКэтрин осталась в больнице на ночь. В третий раз – 23 апреля Кейт находилась в госпитале меньше семи часов и во время выписки она предстала передпубликой ипапараццисияя улыбкой, макияжем и укладкой.Зарубежные СМИ предположили, что такому скоропалительномуотъезду из медицинского учреждения поспособствовали толпы поклонников и журналистов,которые круглосуточно дежурили рядом с роддомом, нервируя тем самым других роженици мешая свободному движению транспорта. Также предлагались идеи о том, что Миддлтонбудет комфортнее востонавливаться в более привычной обстановке, например, дома.Отметим, что несмотря на то, что герцогиня теперь находитсявне стен лечебного учреждения, ей в любое время смогут прийти на помощь лучшиеврачи Соединенного королевства. Ведь при родах третьего наследника Кейтприсутствовала команда из 20 медиков, во главе с акушером Гаем Торпом-Бистоном икоролевским гинекологом Аланом Фартингом, и все они готовы вести круглосуточный патронаж, сообщает Marie Claire.Как писали Dni.Ru, 23апреля герцогиню Кембриджскую доставили в больницу Святой Марии в Паддингтоне.Это муниципальное учреждение с частным отделением, предназначенным дляспециальных пациентов. Роды прошли нормально, новорожденный весит примерно 3,8килограмма. Это уже третий ребенок королевской четы. Малыш стал пятым в очередина королевский престол. Ранее британский принц говорил журналистам, что будетнастаивать на имени Джек, но официального подтверждения пока не было. Имямалыша будет названо до конца недели.