Госдума и Российская академия наук (РАН) выходят на новый уровень взаимодействия. Президент Академии Александр Сергеев выразил благодарность спикеру нижней палаты Вячеславу Володину за инициативу привлекать РАН к экспертизе законопроектов.
Госдума и Российская академия наук (РАН) выходят на новый уровень взаимодействия. Президент Академии Александр Сергеев выразил благодарность спикеру нижней палаты Вячеславу Володину за инициативу привлекать РАН к экспертизе законопроектов.
В ходе встречи Володин и Сергеев
обсудили ряд вопросов, в том числе выдвинутую главой государства инициативу о
расширении полномочий Академии. По словам президента РАН, разговор был
предметным и касался, помимо прочего, разрабатываемого законопроекта о науке, а
также нормативно-правового акта об ответных санкциях в отношении США.
"Все эти документы представляют
большой интерес для РАН, и нам очень важно, что руководители Государственной
Думы отнеслись с уважением к мнению РАН, а в тех вопросах, где нужно экспертное
мнение и оценка", – сказал ученый. Он подчеркнул, что нижняя палата
парламента и Академия наук будут сотрудничать по-новому: ученые будут проводить
экспертизу нормативно-правовых актов, если будет соответствующая просьба со
стороны Госдумы.
Сергеев также обратил внимание, что
до этого момента Академия не была достаточно представлена в нормотворческом
процессе. Просьба руководства Госдумы об участии в разработке законопроектов
является очень почетной, добавил ученый.
Напомним, во время сегодняшней встречи
спикера Госдумы Вячеслава Володина с президентом Российской академии наук
Александром Сергеевым обсуждалось сотрудничество РАН с нижней палатой в деле
разработки законопроектов, была затронута тема взаимодействия Госдумы и
Академии наук в области экспертной деятельности.
Госдума седьмого созыва уделяет
большое внимание сотрудничеству с экспертным сообществом при разработке
нормативно-правовых актов. В январе этого года в нижней палате был создан Совет
по законотворчеству с участием экспертов, а также представителей научного
сообщества.
В компетенцию Совета входит
аналитическая работа, оценка актуальных проблем отечественного
законодательства, а также подготовка инициатив, направленных на их решение.
Кроме того, он занимается вопросами общего повышения эффективности
нормотворческого процесса.
Обсуждение со специалистами
проходит и законопроект об ответных мерах на санкционную агрессию со стороны
Соединенных Штатов. Нормативно-правовой акт был внесен на рассмотрение нижней
палаты в середине апреля.