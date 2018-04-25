Госдума и Российская академия наук (РАН) выходят на новый уровень взаимодействия. Президент Академии Александр Сергеев выразил благодарность спикеру нижней палаты Вячеславу Володину за инициативу привлекать РАН к экспертизе законопроектов.

Госдума и Российская академия наук (РАН) выходят на новый уровень взаимодействия. Президент Академии Александр Сергеев выразил благодарность спикеру нижней палаты Вячеславу Володину за инициативу привлекать РАН к экспертизе законопроектов.В ходе встречи Володин и Сергеевобсудили ряд вопросов, в том числе выдвинутую главой государства инициативу орасширении полномочий Академии. По словам президента РАН, разговор былпредметным и касался, помимо прочего, разрабатываемого законопроекта о науке, атакже нормативно-правового акта об ответных санкциях в отношении США."Все эти документы представляютбольшой интерес для РАН, и нам очень важно, что руководители ГосударственнойДумы отнеслись с уважением к мнению РАН, а в тех вопросах, где нужно экспертноемнение и оценка", – сказал ученый. Он подчеркнул, что нижняя палатапарламента и Академия наук будут сотрудничать по-новому: ученые будут проводитьэкспертизу нормативно-правовых актов, если будет соответствующая просьба состороны Госдумы.Сергеев также обратил внимание, чтодо этого момента Академия не была достаточно представлена в нормотворческомпроцессе. Просьба руководства Госдумы об участии в разработке законопроектовявляется очень почетной, добавил ученый.Напомним, во время сегодняшней встречиспикера Госдумы Вячеслава Володина с президентом Российской академии наукАлександром Сергеевым обсуждалось сотрудничество РАН с нижней палатой в делеразработки законопроектов, была затронута тема взаимодействия Госдумы иАкадемии наук в области экспертной деятельности.Госдума седьмого созыва уделяетбольшое внимание сотрудничеству с экспертным сообществом при разработкенормативно-правовых актов. В январе этого года в нижней палате был создан Советпо законотворчеству с участием экспертов, а также представителей научногосообщества.В компетенцию Совета входитаналитическая работа, оценка актуальных проблем отечественногозаконодательства, а также подготовка инициатив, направленных на их решение.Кроме того, он занимается вопросами общего повышения эффективностинормотворческого процесса.Обсуждение со специалистамипроходит и законопроект об ответных мерах на санкционную агрессию со стороныСоединенных Штатов. Нормативно-правовой акт был внесен на рассмотрение нижнейпалаты в середине апреля.