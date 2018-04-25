Государственный рейдерский захват – так охарактеризовала официальный представитель МИД России действия американских властей. Представители США вторглись на территорию российского генконсульства в Сиэтле.

Государственный рейдерский захват – так охарактеризовалаофициальный представитель МИД России действия американских властей.Представители США вторглись на территорию российского генконсульства в Сиэтле.Российские дипломаты в США назвали проникновениеамериканских властей на территорию закрытой резиденции генерального консула вСиэтле просто "недружественным шагом". Однако Мария Захарова несогласилась с таким определением. По мнению официального представителя МИД, это– государственное рейдерство."Спешите видеть: американские власти начали захваткомплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище– государственный рейдерский захват", – написала Захарова в Facebook.Ранее сообщалось, что представители властей США прибыли кзакрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, открыли ворота и вошли натерриторию. Российские дипломаты наблюдают за действиями властей США.Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал ситуациюбеспрецедентной. Дипломат подчеркнул, что этому нет никаких аналогов ипараллелей в системе международных отношений в целом. По словам Рябкова, Вашингтонпереступил красную черту и ушел за грань допустимого и разумного.Напомним, решение лишить российское генконсульство ирезиденцию генконсула в Сиэтле дипломатического статуса и заблокировать доступк ним Штаты приняли, выражая солидарность с Великобританией, обвинившей Москву вотравлении Сергея Скрипаля. Вашингтон 26 марта объявил о высылке 60 российскихдипломатов и закрытии дипмиссии России в Сиэттле.Российские власти намерены добиваться пересмотра решенияправительства США о закрытии миссии в Сиэтле и еще пяти российских объектов,обладавших неприкосновенностью. Москва подаст иски в американские суды – всоответствии с поручением, которое ранее дал МИДу президент Владимир Путин.