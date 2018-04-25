Государственный рейдерский захват – так охарактеризовала
официальный представитель МИД России действия американских властей.
Представители США вторглись на территорию российского генконсульства в Сиэтле.
Государственный рейдерский захват – так охарактеризовала
официальный представитель МИД России действия американских властей.
Представители США вторглись на территорию российского генконсульства в Сиэтле.
Российские дипломаты в США назвали проникновение
американских властей на территорию закрытой резиденции генерального консула в
Сиэтле просто "недружественным шагом". Однако Мария Захарова не
согласилась с таким определением. По мнению официального представителя МИД, это
– государственное рейдерство.
"Спешите видеть: американские власти начали захват
комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище
– государственный рейдерский захват", – написала Захарова в Facebook.
Ранее сообщалось, что представители властей США прибыли к
закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, открыли ворота и вошли на
территорию. Российские дипломаты наблюдают за действиями властей США.
Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал ситуацию
беспрецедентной. Дипломат подчеркнул, что этому нет никаких аналогов и
параллелей в системе международных отношений в целом. По словам Рябкова, Вашингтон
переступил красную черту и ушел за грань допустимого и разумного.
Напомним, решение лишить российское генконсульство и
резиденцию генконсула в Сиэтле дипломатического статуса и заблокировать доступ
к ним Штаты приняли, выражая солидарность с Великобританией, обвинившей Москву в
отравлении Сергея Скрипаля. Вашингтон 26 марта объявил о высылке 60 российских
дипломатов и закрытии дипмиссии России в Сиэттле.
Российские власти намерены добиваться пересмотра решения
правительства США о закрытии миссии в Сиэтле и еще пяти российских объектов,
обладавших неприкосновенностью. Москва подаст иски в американские суды – в
соответствии с поручением, которое ранее дал МИДу президент Владимир Путин.