Сестра певицы Жанны Фриске Наталья нелицеприятно высказалась о Дмитрии Шепелеве. Также она рассказала, что устала от постоянных сравнений со знаменитой родственницей.

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья нелицеприятно высказаласьо Дмитрии Шепелеве. Также она рассказала, что устала от постоянных сравненийсо знаменитой родственницей.Фриске-младшая дала откровенное интервью, в котором поведала о том, что работать в медийной сфере может не каждый, а для себя она решила,что с эстрадой покончено навсегда. "Меня абсолютно не тянет в шоу-бизнес, тампросто нечего делать. В эту помойку я даже не думаю возвращаться!" – эмоционально высказалась 31-летняя Наталья.Фриске просто не видит себя в этом мире публичности, а также ее сильно раздрадает то, что ее постоянно сравнивают со знаменитой сестрой. "Всевремя будут говорить, что Жанна была лучше, а ты вообще никто. Мне это всеприелось уже с самого детства!" – с горечью продолжила девушка.Наталья призналась, что ее знаменитая родственница всегда и во всем останетсядля нее идеалом, но она никогда намеренно не старалась быть похожей на нее. "Я невиновата, что у нас какие-то черты лица идентичны. Мне что, пойти побритьсянаголо, чтобы все вокруг перестали об этом говорить?! Хотя я уверена, что, еслидаже я это и сделаю, сравнивать нас с Жанной все равно будут!" – отметила девушка.Также она раскритиковалаработу телеведущего Дмитрия Шепелева в эфире телепрограммы "На самом деле". По словам девушки, даже Жанна, когда еще была жива, ставилапод сомнение профессионализм своего возлюбленного и постоянно указывала ему на ошибки, порой даже прилюдно."Шепелев в этой программеничего не делает. В кадре он просто ходит и красуется, а за него все делаютэксперты. Если честно, я вообще не понимаю смысла его нахождения в этомпроекте. Диме и Жанна все время говорила, что в профессии ему надо еще многомунаучиться. А он ей завидовал постоянно", – цитирует возмущенную Фриске Sobesednik.ru