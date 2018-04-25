Сестра певицы Жанны Фриске Наталья нелицеприятно высказалась
о Дмитрии Шепелеве. Также она рассказала, что устала от постоянных сравнений
со знаменитой родственницей.
Сестра певицы Жанны Фриске Наталья нелицеприятно высказалась
о Дмитрии Шепелеве. Также она рассказала, что устала от постоянных сравнений
со знаменитой родственницей.
Фриске-младшая дала откровенное интервью, в котором поведала о том, что работать в медийной сфере может не каждый, а для себя она решила,
что с эстрадой покончено навсегда. "Меня абсолютно не тянет в шоу-бизнес, там
просто нечего делать. В эту помойку я даже не думаю возвращаться!" – эмоционально высказалась 31-летняя Наталья.
Фриске просто не видит себя в этом мире публичности, а также ее сильно раздрадает то, что ее постоянно сравнивают со знаменитой сестрой. "Все
время будут говорить, что Жанна была лучше, а ты вообще никто. Мне это все
приелось уже с самого детства!" – с горечью продолжила девушка.
Наталья призналась, что ее знаменитая родственница всегда и во всем останется
для нее идеалом, но она никогда намеренно не старалась быть похожей на нее. "Я не
виновата, что у нас какие-то черты лица идентичны. Мне что, пойти побриться
наголо, чтобы все вокруг перестали об этом говорить?! Хотя я уверена, что, если
даже я это и сделаю, сравнивать нас с Жанной все равно будут!" – отметила девушка.
Также она раскритиковала
работу телеведущего Дмитрия Шепелева в эфире телепрограммы "На самом деле". По словам девушки, даже Жанна, когда еще была жива, ставила
под сомнение профессионализм своего возлюбленного и постоянно указывала ему на ошибки, порой даже прилюдно.
"Шепелев в этой программе
ничего не делает. В кадре он просто ходит и красуется, а за него все делают
эксперты. Если честно, я вообще не понимаю смысла его нахождения в этом
проекте. Диме и Жанна все время говорила, что в профессии ему надо еще многому
научиться. А он ей завидовал постоянно", – цитирует возмущенную Фриске Sobesednik.ru