Три квартиры на самой дорогой улице Москвы стали тяготить Ирину Витоган. И она решила начать на них зарабатывать.

Три квартиры на самой дорогой улице Москвы стали тяготить Ирину Витоган. И она решила начать на них зарабатывать.Третья жена актера Эммануила Виторгана Ирина недавно стала мамой – в конце февраля у нее родилась дочь Этель. У 56-летней мамы Ирины сегодня забот полный рот – она не только ухаживает за ребенком, но и сдает элитные квадратные метры в самом центре Москвы.В группе по аренде недвижимости без посредников в социальной сети Facebook Ирина опубликовала объявление: "Сдаю 3 помещения, я хозяйка, все до 100 м в центре Москвы в районе Арбат, Остоженка. Везде хороший ремонт. Цена – 120 тысяч. Комиссию агентствам плачу. Ирина".Судя по снимкам, которые опубликовала жена Виторгана, апартаменты близ Кремля у нее роскошные – хороший ремонт, мебель. И, кстати, 120 тысяч – не запредельная цена для улицы, которая считается самой дорогой в России и называется "Золотой милей".Как рассказали Dni.Ru эксперты рынка недвижимости, каждая из квартир Ирины Виторган может стоить около 3, 5 миллионов долларов или 216 миллионов рублей по сегодняшнему курсы. Таким образом, получается, что у семьи есть как минимум три свободных жилых помещения, общей стоимостью свыше полумиллиарда миллионов рублей. Возникает вопрос, откуда у актеров такие шикарные квартиры, баснословные доходы, и облагаются ли они налогами.Напомним, что у Эммануила Виторгана есть трое детей от разных браков, трое внуков и двое правнуков. Безбедная жизнь каждому из них с таким наследством явно обеспечена.