Он вступился за брата

Он вступился за братаВ Камешково 25-летний молодой человек зарезал случайного знакомого в подъезде, заступившись за брата.В сентябре прошлого года мужчина освободился из колонии. Он ни где не работал и злоупотреблял алкоголем. В это время его брат проходил по делу об убийстве. По версии следствия, 26 января молодой человек пил спиртное в подъезде. В это время с ним поздоровался незнакомый мужчина и пригласил в гости.Во время застолья новый знакомый неприятно отозвался о брате подозреваемого. Тот принял все за личное оскорбление и ударил 47-летнего мужчину ножом. Потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый полностью признал свою вину.