Буду подозреваемым в соверешении грабежа и находясь под подпиской о невыезде, мужчина совершил ещё одно преступление.
Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовных дел в отношении 41-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений против собственности.
По версии следствия, обвиняемый в январе 2018 года познакомился в кафе с мужчиной. Выйдя на улицу после совместного распития спиртных напитков, ковровчанин попросил у своего знакомого мобильный телефон под предлогом осуществления телефонного звонка и, отойдя в сторону, скрылся с телефоном в неизвестном направлении. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 5 000 рублей. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали злоумышленника по «горячим следам». Имущество было возвращено законному владельцу.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).
Также установлено, что в феврале текущего года подозреваемый, находясь под подпиской о невыезде, проник в помещение, расположенное в многоэтажном доме на одной из улиц Коврова, откуда намеревался похитить и в последующем сдать в пункт приема металла автомобильные запчасти. Довести преступный умысел до конца помешал владелец имущества, сообщивший о попытке совершения преступления в полицию. Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника. Сумма ущерба, которая могла быть нанесена собственнику имущества, превысила 50 000 рублей.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).
В настоящее время материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу.