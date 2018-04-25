Буду подозреваемым в соверешении грабежа и находясь под подпиской о невыезде, мужчина совершил ещё одно преступление.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовных дел в отношении 41-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений против собственности.По версии следствия, обвиняемый в январе 2018 года познакомился в кафе с мужчиной. Выйдя на улицу после совместного распития спиртных напитков, ковровчанин попросил у своего знакомого мобильный телефон под предлогом осуществления телефонного звонка и, отойдя в сторону, скрылся с телефоном в неизвестном направлении. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 5 000 рублей. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали злоумышленника по «горячим следам». Имущество было возвращено законному владельцу.В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).Также установлено, что в феврале текущего года подозреваемый, находясь под подпиской о невыезде, проник в помещение, расположенное в многоэтажном доме на одной из улиц Коврова, откуда намеревался похитить и в последующем сдать в пункт приема металла автомобильные запчасти. Довести преступный умысел до конца помешал владелец имущества, сообщивший о попытке совершения преступления в полицию. Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника. Сумма ущерба, которая могла быть нанесена собственнику имущества, превысила 50 000 рублей.В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).В настоящее время материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу.