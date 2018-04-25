Мероприятие запланировано на конец апреля - начало мая

Мероприятие запланировано на конец апреля - начало маяВласти приглашают владимирцев высадить 242 тысячи деревьев.Об этом сообщают в пресс-службе администрации области. Центральное мероприятие в рамках ежегодной акции «Всероссийский день посадки леса» пройдет в субботу, 28 апреля, на территории Андреевского лесничества. В нем примут участие волонтеры, студенты и школьники, а также местные жители. Акция продлится до начала мая. Владимирцы посадят молодые деревья сосны и ели.Где можно уточнить информацию по посадкам:Владимирское лесничество проведет мероприятие 27 апреля - телефоны 8(4922) 53-04-21; 53-13-38.В Вязниковском лесничестве акция пройдет 28 апреля - телефон 8(49233)3-96-29.Гороховецкое лесничество приглашает на посадку леса 4 мая - телефоны 8(49238) 2-12-75; 2-14-76.Гусевское - 11 мая - телефоны 8(49241) 2-44-24; 2-79-75. Курловское лесничество примет участие в акции 11 мая. Телефон 8(49241) 5-57-71; 5-57-36. Камешковское — 11 мая. Телефон для справок 8(49248) 6-21-92; 6-22-85. Ковровское — 28 апреля. Телефон 8 (49232) 7-81-45; 7-81-55.Кольчугинское лесничество проведет мероприятие 16 мая - телефоны 8(49245) 2-36-47; 2-38-48.Заречное лесниство в Петушках - 4 мая - телефоны 8(49243) 2-47-55; 2-13-56.Селивановское лесничество в поселке Красная Горбатка ждет всех 27 апреля, 3 мая и 7 мая - телефоны 8(49236)2-26-70; 2-28-04.Собинское лесничество присоединится к акции 28 апреля - телефон 8(49242) 2-10-94; 2-12-74.Суздальское - 10 мая - телефон 8(49231) 2-01-43.Юрьев-Польское - 27 апреля -телефоны 8(49246) 2-11-46; 2-11-45.