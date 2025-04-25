Знать, чтобы помнить. Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны провели во Владимире в 7-й раз. В этом году задействованы рекордные 35 тысяч площадок

Знать, чтобы помнить. Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны провели во Владимире в 7-й раз. В этом году задействованы рекордные 35 тысяч площадок только в России. Задания переведены на 10 языков, а участниками акции стали 90 стран. Депутат Государственный думы от Владимирской области, а также региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая