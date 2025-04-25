Законодатели проверили свои знания истории. Депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Владимирской области также присоединились к Международной акции «Диктант Победы».

Законодатели проверили свои знания истории. Депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Владимирской области также присоединились к Международной акции «Диктант Победы». Участники должны были показать свои знания и навыки, ответив на 25 вопросов о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Вопросы имели разную степень сложности. Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области Это 25 довольно сложных вопросов,