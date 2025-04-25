Сейчас отмечается лишь незначительное задымление на некоторых участках.

Детонация боеприпасов на армейском арсенале в Киржачском районе Владимирской области полностью прекратилась после пожара, сообщили экстренные службы. В настоящий момент в зоне ЧС работают саперы, фиксируя отсутствие взрывов и разлета осколков.Сейчас отмечается лишь незначительное задымление на некоторых участках.Комиссия по оценке ущерба уже начала работу в пострадавших населенных пунктах. По предварительным данным Минобороны, причиной В результате инцидента пострадали четыре человека, и было принято решение эвакуировать жителей семи сел и 12 дачных поселков.