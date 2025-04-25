Пункт сбора расположен в доме культуры на улице Гагарина, д. 22 в Киржаче.

Во Владимирской области продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Киржачского района, пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Волонтеры организовали сбор необходимых вещей, включая полотенца, халаты больших размеров, футболки, спортивные брюки, нижнее белье и носки. Об этом сообщают местные власти.Пункт сбора расположен в доме культуры на улице Гагарина, д. 22 в Киржаче. Гуманитарные партии продолжают поступать из соседних районов, и на днях уже были доставлены вещи из Камешковского, Петушинского и Гусь-Хрустального районов.Подробнее о ЧП можно узнать