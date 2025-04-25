С ноября 2024 года по март 2025 года ставки по вкладам держались на пиковых значениях, достигая 24%.

С ноября 2024 года по март 2025 года ставки по вкладам держались на пиковых значениях, достигая 24%. По подсчетам ВТБ, среди всех открытых на данный момент вкладов более 60% хранятся под ставку 20% и выше. Это значит, что большинство россиян успело воспользоваться "временем вкладчика”, зафиксировав свою доходность на максимальных значениях. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.Наибольшее число вкладов открываются на средний срок – 6 и 12 месяцев. В портфеле ВТБ доля таких вкладов составляет 51% и 23% соответственно. 67% от всех открытых вкладов на средние сроки приходятся именно на ставки 20% и выше. По оценке экспертов, в 2025 году россияне смогут заработать рекордные 9 трлн рублей процентного дохода.«Банковские вклады активно используют как профессиональные инвесторы для приумножения капитала, так и розничные клиенты, которые формируют сбережения и хотят получать серьезный пассивный доход. Сейчас на рынке уникальная ситуация: депозиты обеспечивают стабильную высокую доходность, позволяя вложенным деньгам "самим себя зарабатывать”. Если сравнивать, например, доходность по депозитам и инфляцию, то сейчас ставки обгоняют ее примерно на 8-10 п.п.», – прокомментировал Георгий Горшков.